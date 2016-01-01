Последние новости в Украине

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14:00
МАФопад: кто стоит за разгромами стихийных рынков
Дмитрий Белоцерковец
советник мэра Киева по вопросам благоустройства
14:50
Астрологический прогноз на 2017 год
Влад Росс
астролог
15:50
Отцы и дети: как правильно разговаривать друг с другом
Светлана Скрынник
психотерапевт
16:50
Украина — территория джаза
ManSound
17:30
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